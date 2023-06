Bagnaia baut Vorsprung aus ++ Reynolds bei Alpine

In der dieswöchigen Ausgaben von „Boxenstopp“ beschäftigen wir uns vorrangig mit der MotoGP und dem entfesselnd fahrenden Pecco Bagnaia. Der Italiener setzt sich im Hauptrennen von Assen durch und sichert sich einen komfortablen Vorsprung in der WM-Wertung vor der Sommerpause. Außerdem blicken wir zum zweiten Rennwochenende der laufenden DTM-Saison. Nach vier von 16 Rennen steht mit Thomas Preining auch ein Österreicher zwischenzeitlich an der Spitze. Moderator Martin Grasl und Motorsport-Experte Stefan Burgstaller liefern aber auch einen Ausblick auf das Formel 1-Wochenende in Spielberg und besprechen den Einstieg von Schauspieler Ryan Reynolds bei Alpine.