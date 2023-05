Historischer MotoGP ++ Vorschau auf F1 in Imola

Am Sonntag ist das 1.000. MotoGP-Rennen in Le Mans über die Bühne gegangen. Moderator Michael Tiroch und Motorsport-Experte Wolfgang Haenlein nehmen die wichtigsten Szenen des turbulenten Jubiläums unter die Lupe und geben einen Ausblick auf den anstehenden Formel-1-Grand-Prix in Emilia-Romagna.