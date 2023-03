Pecco „Perfetto“ Bagnaia ++ Formel 1 in Down Under

Der Auftakt der MotoGP in Portimao hatte so einiges zu bieten: Bereits am Freitag verletzt sich Pol Espargaro (GASGAS) im zweiten Freien Training schwer, am Samstag trifft es dann auch noch Enea Bastianini (Ducati), der sich das Schulterblatt gebrochen hat. Ohne Blessuren kommt der amtierende Weltmeister Pecco Bagnaia durch - der Italiener holt sich sowohl im Sprint- als auch im Hauptrennen die maximale Punkteanzahl. Moderator Martin Grasl und „Krone“-Motorsport-Experte sprechen aber auch über der bevorstehenden Formel 1-Grand Prix in Australien, wo Red Bull schon früh in dieser Saison die Rolle der Gejagten einnimmt.