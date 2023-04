Kanzler Richtung EU: „Endlich Geld bereitstellen!“

Bundeskanzler Karl Nehammer und Innenminister Gerhard Karner (beide ÖVP) haben am Ostersamstag ihre bisherige Marschrichtung unterstrichen: Den „Kampf gegen illegale Migration und Schlepperei“ wolle man „deutlich verschärfen“, hieß es in einer Mitteilung gegenüber der „Krone“, besonders der Grenzschutz am Balkan ist der Bundesregierung demnach ein Anliegen - und man will den Druck auf die EU erhöhen.