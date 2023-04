In Großbritannien darf wieder Hai serviert werden

Gastronomen kämpfen mit Teuerung

Vor dem Fangverbot im Jahr 2010 war die Spezialität - oft unter dem kaum nach Hai klingenden Namen „rock salmon“ oder in Kombination mit Pommes als „rock and chips“ - vor allem in Südengland angeboten worden. Für Fish-and-Chips-Stände und Pubs bringt die Änderung eine gewisse Erleichterung: Üblicherweise nutzen diese für den britischen Klassiker Kabeljau. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges leiden sie allerdings unter hohen Importkosten und steigenden Preisen für Energie, andere Lebensmittel und Investitionen.