SPÖ: Die „Schwächen“ der Herausforderer

Rendi-Wagner will nicht mitrennen

Die aktuelle SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat 100 Unterstützungserklärungen eingereicht, die ausschließlich von Frauen kommen. Darunter sind etwa AK-Präsidentin Renate Anderl und die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures. Sie will offiziell nicht bei dem Wettlauf um das Amt mitrennen, ist aber in offizieller Mission unterwegs, wenn sie etwa Bezirkspartei-Konferenzen besucht. Die breite Öffentlichkeit muss sie aufgrund ihrer Rolle ohnehin weniger suchen.