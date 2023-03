Sind Sie schuld am Chaos der SPÖ, Herr Doskozil?

Es ist sein erstes großes Interview nach zwei turbulenten Präsidiumssitzungen in der Bundespartei. Hans Peter Doskozil sitzt entspannt im schwarzen Ledersessel seines Büros im Eisenstädter Landhaus, er trägt wie immer ein weißes Hemd mit einer aufgestickten schwarzen Rose. Hinter ihm an der Wand lehnt ein Bild, das ihm Freunde geschenkt haben. Es zeigt ein Zitat aus unserem letzten Gespräch Ende März, nach seiner fünften Kehlkopfoperation. „Laut und leise sind in der Politik keine Kategorien. Politik muss richtig sein. Richtig für die Menschen.“ Doskozils Stimme klingt fester als noch im Frühling, aber freilich leise und nicht laut. Da sind wir schon mitten im Thema.