Betreuer soll drei Bewohnerinnen missbraucht haben

Aufregung in der Caritas Oberösterreich: Ein Behindertenbetreuer soll sich in einer Einrichtung im Hausruckviertel an drei Frauen vergriffen haben. Der laut Caritas geständige Beschuldigte wurde fristlos entlassen. Der Arbeitgeber erstatte Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wels. Ermittlungen laufen.