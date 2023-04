Die Fahrrad-Saison startet heuer am Ossiacher See

Bald auch Wörthersee autofrei

Am 30. April, genau eine Woche nach dem Ossiacher See, wird der Wörthersee autofrei. Alle Teilnehmer haben von 10 bis 16 Uhr Zeit, die 44 autofreien Kilometer rund um den See zu bewältigen. Magenta und die „Krone“ organisieren zudem wieder ein Gewinnspiel.