Nun werden Follower der Tatverdächtigen attackiert

Die Auswirkungen des Attentats auf den russischen Propagandisten Wladlen Tatarski in der Metropole Sankt Petersburg sind immer tiefer im Leben der einfachen russischen Bürger zu spüren. Mittlerweile kann es schon schwerwiegende Konsequenzen hageln, wenn man der Tatverdächtigen Darja Trepowa in den sozialen Netzwerken folgt oder auch nur auf irgendeine Weise mit ihr verbunden ist. Es ist ein Zeugnis davon, wie geladen die Stimmung in der Gesellschaft ist und ein Kampf der Extreme.