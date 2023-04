Putin und Lukaschenko sprechen über Atomwaffen

Darüber hinaus sollen sie über „aktuelle bilaterale und internationale Fragen“ wie den Krieg in der Ukraine und voraussichtlich eine Reaktion auf den NATO-Beitritt Finnlands am Dienstag sprechen. Das russische Außenministerium kritisierte bereits, dass ein NATO-Beitritt den russisch-finnischen Beziehungen schweren Schaden zufügen werde. „Russland wird gezwungen sein, entsprechend zu antworten - in militärisch-technischer und in anderer Hinsicht -, um den Gefahren mit Blick auf seine nationale Sicherheit Rechnung zu tragen“, hieß es.