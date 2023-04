Finnland offiziell in NATO aufgenommen

Die NATO wächst auf 31 Mitgliederstaaten an. Der finnische Außenminister Pekka Haavisto überreichte am Dienstag in Brüssel die Beitrittsurkunde seines Landes und schloss damit den Aufnahmeprozess ab. Finnlands Präsident Sauli Niinistö bezeichnete den NATO-Beitritt seines Landes als Beginn einer neuen Ära. Die Zeit der militärischen Bündnisfreiheit seines Landes sei nun zu Ende gegangen, erklärte das finnische Staatsoberhaupt am Dienstag unmittelbar nach dem vollzogenen Beitritt. Damit wächst die Grenze des Verteidigungsbündnisses zu Russland auf mehr als 2000 Kilometer an.