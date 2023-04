3:2 in letzter Minute: Erster Derbysieg seit 2016

Ein Spiel mit echtem Derbycharakter, in dem auch einmal verbal ein bisschen ausgeteilt wird. Wie viele andere Lokalduelle birgt auch das Duell Kirchberg-Thening gegen Alkoven in der 2. Klasse Mitte Brisanz. Immerhin trennen die beiden Ortschaften nur sieben Kilometer. Und auch als Spiel der Runde hatte das Duell ordentlich was zu bieten. Zumal das Heimteam bereits nach 22 Minuten dank Toren von Zimmermann und Piesch 2:0 führte, ehe Alkoven in Hälfte zwei doch noch aufdrehte und durch Rotter (68.) und Mahringer (77.) auf 2:2 stellte.