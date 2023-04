Erdbebenopfer flüchten aus dem Krisengebiet

Sechs Flüchtlinge innerhalb von 24 Stunden – so wenig Aufgriffe wie am Montag in der vergangenen Woche hat es im Burgenland schon seit Monaten nicht gegeben. Danach nahm die Zahl der Migranten, die sich aus Ungarn über die Grenze nach Österreich durchschlagen, erneut deutlich zu – 37 Flüchtlinge am Dienstag, 69 am Mittwoch, Donnerstag 27, Freitag 55.