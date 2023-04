Ringen um Chefsessel: Rendi-Wagner bleibt gelassen

Dort sagt man, Rendi werde sich auch in den nächsten Wochen auf ihre Arbeit als SPÖ-Vorsitzende konzentrieren. Kampf gegen Teuerung etc. „Zudem wird sie Bezirkskonferenzen oder regionale Veranstaltungen besuchen. Wie in den vergangenen Jahren auch.“ Strategie: Business as usual. In höchst ungewöhnlichen Zeiten.