Machtkampf in der SPÖ: Starke Herausforderer

Lange Liste an Doskozil-Unterstützern in Niederösterreich

In Niederösterreich gibt es eine lange Liste an Doskozil-Unterstützern, die der „Krone“ vorliegt. Darunter Ex-Innenminister Karl Schlögl, Karin Baier (Bürgermeisterin in Schwechat), Rupert Dworak (Präsident der Gemeindevertreter). Viele Bürgermeister trauen ihrem Kollegen Babler weniger bundesweite Zugkraft zu als Doskozil. Das ist insofern wichtig, als Anfang 2025 in Niederösterreich Gemeinderatswahlen anstehen - gleich nach den Nationalratswahlen.