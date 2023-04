ÖVP: „Kanzler arbeitet, Opposition streitet“

Die ÖVP setzt in ihrer laufenden Frühjahrskampagne auf Plakate mit Kanzler Karl Nehammer und will parallel dessen in seiner „Rede zur Zukunft der Nation“ angekündigten Zukunftsplan für 2030 erarbeiten. Mit Slogans wie „Der Kanzler arbeitet für Österreich. Die Opposition streitet“ oder „Einer für Österreich. Statt jeder gegen jeden“ wolle man Nehammer als Garanten für Stabilität präsentieren, so ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker am Montag (siehe Video oben).