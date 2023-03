Nehammer-Rede: Die 5 größten Punkte des Kanzlers

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat eine Rede zur Zukunft der Nation 2030 gehalten. In der Rede, die im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg gehalten wurde, definiert der ÖVP-Chef die Ziele, die Österreich seiner Meinung nach in 7 Jahren erreichen muss. Welche Punkte dem Bundeskanzler besonders wichtig waren und welche Aufsehen erregt haben, sehen Sie in der krone.tv-Sendung „5 Minuten“.