Ist Wien noch Wien?

Kleinpartei will Ramadan-Deko in Favoriten

Auch FPÖ-Bezirksvertreter Stefan Berger stößt sich an der Vielfältigkeit der Hauptstadt. Dass eine Kleinstpartei in Favoriten sich zu Ramadan Lichterketten und Schmuck in den Straßen wünscht, stößt ihm sauer auf. Das sei für ihn eine „unfassbare Provokation der Islamisten-Lobby“. „Während regelmäßig die Diskussion um Kreuze in den Klassenzimmern aufflammt, will man nun muslimischen Festschmuck in Wien aufhängen“, sagt der Abgeordnete.