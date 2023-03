„Ein Arbeitsplatz bei uns schafft drei weitere“

Infineon ist das Aushängeschild Kärntens. Der Traum eines Silicon Valley in den Alpen hatte seinen Ursprung in der Halbleiter-Industrie, die rund um Villach in den 70er Jahren entstand. Heute beschäftigt Infineon in Kärnten Tausende Mitarbeiter und ist Dreh- und Angelpunkt internationaler Forschungs-Kooperationen.