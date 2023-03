Kein Heimspiel für Kahlenberg-Seilbahn

Auch über der Donau regt sich jetzt Widerstand

Doch jetzt regt sich auch am anderen Donauufer, in Floridsdorf, Widerstand. Wie berichtet, sollen in dem Bezirk nämlich zwei Stationen entstehen. Der erste Stopp, Donauinsel Nord, direkt an der Neuen Donau, und die „Mittelstation“ Strebersdorf. Mit Bahnhof für die Seilbahnkabinen und einer Park-&-Ride-Anlage für 630 Autos. Die Sorgen sind jedenfalls auch hier sehr groß. Es soll schon bald einen Informationstermin geben. Die „Krone“ bleibt jedenfalls weiter dran.