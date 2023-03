Seilbahn-Projekt auf den Kahlenberg regt auf

Groß ist die Aufregung bei Heurigenwirt Manfred Taschler am Fuße des Kahlenbergs. Der Grund: das Seilbahn-Projekt. Wieder einmal! Der Winzer will diesmal auch schon einen Erkundungstrupp gesehen haben, der Ausmaß und Pflöcke in die Erde geschlagen hat. Bei den Grundbesitzern herrscht Unruhe. Bereits seit dem Jahr 2016 gibt es Bestrebungen privater Akteure, mit Gondeln auf Wiens Hausberg zu fahren.