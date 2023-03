Schnell und dumm trifft langsam und schlau

„Das Lab schafft einen interaktiven Raum, in dem nicht nur etwas präsentiert wird, sondern in dem die Beteiligten - von der Stadtverwaltung über Bauträger bis hin zu Interessengruppen und Bürgern - direkt interagieren und gemeinsam an etwas arbeiten können“, sagte König. Schwierig sei, die Vielzahl an Variablen in den Computerprogrammen abzubilden. „Designprojekte wie beispielsweise die Seestadt Aspern in Wien sind riesig und komplex. Da muss man sich mit allen möglichen Aspekten auseinandersetzen“, so König.