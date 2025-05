Albaniens Premier Rama tritt vierte Amtszeit an

Internationale Beobachterinnen und Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) lobten die Abwicklung am Wahltag zwar, äußerten aber Zweifel, dass die Wahl frei von Einflussnahme gewesen sei. So habe seien im Wahlkampf „öffentliche Ressourcen und institutionelle Macht“ missbraucht worden. Auch Berichte über „Druck auf Staatsbedienstete und andere Wähler sowie Fälle von Einschüchterung“ seien eingegangen.