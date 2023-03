Russland schickt Uralt-Panzer T-55 in die Ukraine

Die Ukraine habe russischen Bestand von Panzerfahrzeugen „auf eine Weise, wie es sich niemand vorstellen konnte“, dezimiert, so Austin bei einer Anhörung im Senat. „Deswegen sehen wir Russland sich jetzt um T-54 und T-55 Panzer bemühen angesichts des Ausmaßes der Schäden, die ihnen die Ukraine zugefügt hat.“ Diese Modelle wurden nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt - es handelt sich um einen der am häufigsten produzierten Panzertypen der Welt, der an zahlreichen Konflikten beteiligt war.