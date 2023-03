Campingplatz zieht bei Hundehaltern die Reißleine

Auf anderen Plätzen sucht man für das Hundeproblem Kompromisse. Im Berghof am Ossiacher See sind Hunde nur im Juli und August verboten. „Da sind wir auf Familien mit kleinen Kindern spezialisiert, das verträgt sich schwer“, begründet Barbara Ertl. Bei Arneitz in Faak dürfen Hunde immer rein, aber nicht ans Wasser. Gut gebucht sind auch in dieser Saison alle Varianten.