Wer forscht wie viel und wem nützt das?

Neues Institut in Dornbirn

Wie will das Land nun die Forschung weiter vorantreiben? Wallner verwies in diesem Zusammenhang etwa auf den Ausbau Vorarlberger Forschungszentren, allen voran die Fachhochschule (FH). Zudem wird gerade eine Kooperation mit der Universität Stankt Gallen in der Schweiz aufgebaut. Geplant ist ein Institut der Uni auf Vorarlberger Boden, genauer am Campus in Dornbirn. Zwei Forschungsstellen werden dort eingerichtet. Die formalen Voraussetzungen wurden bereits erfüllt, am 1. April kann das Institut also offiziell gegründet werden. Gesucht wird derzeit noch nach passenden Räumlichkeiten.