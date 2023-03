Wanderer (64) verirrte sich und stürzte ab

Der deutscher Urlauber wollte am Sonntag von Sautens ausgehend allein in Richtung Maisalpe im Gemeindegebiet von Roppen wandern. Er war mit entsprechend ausgerüstet. Im Bereich des Holzberges, Nähe zum Leonhardsbach, kam der Mann vom Weg ab und geriet in unwegsames Gelände.