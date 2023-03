Obstraupe auf der Kriechspur aus der Verlustzone

„Es braucht mindestes noch einmal so viel Stück“

Aber: Noch kriecht die Obstraupe in der Verlustzone. Die Firma hat bislang keine schwarzen Zahlen geschrieben. „Bis uns das gelingt und sich die Entwicklungskosten amortisiert haben, braucht es mindestens noch einmal so viel Stück“, so Brunmayr, der aus Rohr im Kremstal stammt.