Flüge gestrichen: Amazon spart sich auch Linz

Und das trifft auch den Flughafen Linz. Seit August 2022 hatte ein ASL-Airlines-Flieger Hörsching mit Madrid verbunden, Pakete für Amazon transportiert - sechsmal pro Woche. Vor eineinhalb Wochen kam dann das Aus. Am 11. März hob der vorerst letzte Packerl-Jet für den Online-Handels-Spezialisten ab. „Es tut weh, dass so viel Aufbauarbeit so rasch zunichte gemacht wird“, ist Flughafen-Chef Norbert Draskovits zerknirscht und spricht von „Enttäuschung“.