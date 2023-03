Felsblock stürzte in Garten eines Wohnhauses

Samstag gegen 10.30 Uhr wurde die Polizei in Kitzbühel verständigt, dass es bei einem Wohnhaus zu einem Felssturz in den Garten gekommen sei. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge ist in der Zeit zwischen Freitag 22 Uhr bis Samstag 9.30 Uhr ein etwa zwei Kubikmeter großer Gesteinsbrocken von einer anliegenden Felskante abgebrochen und durch einen Zaun in den Garten des Wohnhauses gerollt wo der Felsbrocken schließlich zum Stillstand kam.