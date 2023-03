„Ich habe wieder einen Chauffeur - in der Bim“

Nagl über die erste Hochrechnung:

„Wenn um 17 Uhr die erste Hochrechnung kommt, hast du etwa fünf Minuten Zeit, um dieses Ergebnis zu verarbeiten, weil draußen schon alle Medien warten. Du musst realisieren, was das für dich bedeutet, für deine Fraktion, dein Leben. Dann musst du eine Entscheidung treffen. In diesen Minuten waren meine Frau und meine Kinder, der Landeshauptmann und meine engsten Getreuen der Stadtpolitik an meiner Seite.“