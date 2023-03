Ausgang der Salzburg-Wahl ist schwer vorauszusagen

ÖVP wird wohl weniger verlieren als in anderen Bundesländern

Zu den zu erwartenden Verlusten der ÖVP merkte Hajek an, diese dürften in Prozentpunkten nicht so massiv ausfallen wie jene der Landeshauptleute-Parteien in den vorangegangenen Landtagswahlen. Hofer ergänzte, man müsse jedoch berücksichtigen, dass die Salzburger ÖVP von vergleichsweise niedrigem Niveau startet - beim Urnengang 2018 errichte die Landespartei 37,8 Prozent.