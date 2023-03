40-Jähriger starb bei Frontalkollision mit Lkw

Zu dem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Samstag um 1.30 Uhr im Gemeindegebiet von St. Peter am Hart. Dabei fuhr ein 40-Jähriger aus dem Bezirk Braunau mit seinem Pkw auf der Altheimer Straße Richtung Braunau. Zur selben Zeit lenkte ein 37-jähriger, in Deutschland wohnhafter Kroate seinen Lkw in die Gegenrichtung.