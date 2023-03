Mikl in Kickl-Falle | Roter Niedergang

Mikl in Kickl-Falle. Sie bekommt es gerade von allen Seiten ab. Sogar von den eigenen Schwarzen und Türkisen gibt es nicht nur hinter vorgehaltener Hand Schelte für die einst so mächtige niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl-Leitner. Am Freitag las ihr bei der Angelobung in der Hofburg auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Leviten und mahnte sie ob ihres schwarz-blauen Paktes: „Die Menschen werden genau hinsehen.“ Am tiefsten sitzt aber wohl die Demütigung durch die Blauen, die nicht nur das Koalitionspapier wesentlich bestimmten und Mikl-Leitner trotzdem nicht zur Landeshauptfrau wählten, sodass sie mit bloß 24 von 56 Stimmen vom Landtag zur Chefin bestimmt werden musste, während FPÖ-Chef Herbert Kickl in erlesener Bösartigkeit aus der Ferne nach Niederösterreich ausrichtete: „Es ist uns dort mit 25 Prozent gelungen, der Regierungsarbeit den kompletten freiheitlichen Stempel aufzudrücken.“ Was dahinter steckt - darüber berichtet heute in der „Krone“ Ida Metzger in ihrem „Politik Inoffiziell“. Die Feindschaft begann, schreibt sie, am 18. Mai 2019, als wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos paktiert war, dass die ÖVP/FPÖ-Koalition weiter existiert, wenn Heinz-Christian Strache zurücktritt. Doch dann grätschte Mikl-Leitner dazwischen und forderte, dass auch Kickl als Innenminister weg müsse. Die Folgen kennen wir: Die Blauen waren nicht bereit, Kickl zu opfern - die Koalition war am Ende. Seit damals, weiß Metzger, sinne Kickl nach Rache. Nun hat er sie in seiner Hand. Entzieht er ihr die „Gunst“, dann wird es für sie ganz bitter - Mikl in der Kickl-Falle.