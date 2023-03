Ungarn „vertagt“ Schwedens NATO-Beitritt

Kristersson: Ungarn will schwedischen NATO-Beitritt nicht verzögern

Ungarns Regierungschef Viktor Orban hingegen hat Kristersson nach dessen Angaben versichert, den NATO-Beitritt Schwedens nicht verzögern zu wollen. Ungarn habe diese Absicht nicht. Das habe Orban ihm am Rande des EU-Gipfels in Brüssel gesagt. Eine Erklärung dafür, weshalb das ungarische Parlament die Beitrittsanträge aus Schweden und Finnland anscheinend getrennt behandeln wolle, habe Kristersson aber nicht bekommen.