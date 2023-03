Slalom-Spezialist setzt sich die Abfahrtskrone auf

Vierter Titel für „Strolzi“

Für Strolz war es der insgesamt vierte Staatsmeistertitel. 2019 hatte er sich zeitgleich mit Roland Leitinger die Riesentorlauf-Krone in Saalbach (S) geschnappt, 2017 schnappte sich der Polizeisportler in Göstling (NÖ) des Technik-Double bestehend aus Slalom und Riesentorlauf. Am Freitag geht es in Hinterstoder mit dem Super-G weiter und auch dort zählt Strolz nun zum erweiterten Favoritenkreis.