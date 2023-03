Strolz will es jetzt in allen Disziplinen wissen

„Was Blacky in dieser Saison geliefert hat, war ein Wahnsinn. Bei der WM in allen Disziplinen in die Top-6 zu fahren - das hat es lange nicht mehr gegeben“, schwärmt Johannes Strolz von Marco Schwarz’ Qualitäten als Allrounder. Qualitäten, die auch der Warther ab heute bei den Staatsmeisterschaften in Hinterstoder (OÖ) unter Beweis stellen will. „Geplant ist, dass ich alle Disziplinen fahre“, verrät der 30-Jährige, der in den vergangenen Tagen intensive Skitests absolviert hat.