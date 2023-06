So finden Sie die große Liebe mit 40plus

Dating-Apps punkten

Online-Dating-Portale und -Apps versprechen Schmetterlinge im Bauch - und das für Singles in jeder Altersklasse. Während Tinder eher junge Leute anspricht, gibt es genügend Partnerbörsen für Singles 40plus. Keine Frage, man wird im Laufe der Jahre wählerischer bei der Partnersuche: Man hat sich im Leben gut eingerichtet, bereits eine oder mehrere Beziehungen hinter sich und weiß in der Regel, was man will - und was nicht.