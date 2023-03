So umgehen Sie die Kostenfalle Handy

Die zwei größten Mobilfunkbetreiber in Österreich haben bereits angekündigt, Ihre Preise um bis zu 11 Prozent steigen zu lassen. Als Gründe hierfür werden die gestiegenen Kosten durch die Inflation genannt. In solchen Zeiten ist es immer hilfreich, den Markt zu sondieren. Besonders kleinere Anbieter können hier meist mit besseren Tarifen & Kundenservice die großen in die Ecke drängen. Die letzte Verbraucherumfrage dazu zeigte, dass zum Beispiel der österreichische Familienbetrieb Spusu hier die Nase in der Kategorie Kundenservice klar vorne hat.