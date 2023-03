„WWE 2K23“: Hier schmerzen nicht nur die Schläge

Für den Test wurde für die Playstation 4 die 119,99 Euro teure „Icon Edition“ freigeschalten. Für diesen stolzen Preis sollten eigentlich keine Wünsche offen bleiben. Nach dem Download aber die erste böse Überraschung: Drei Stunden dauerte die Installation des Spiels. Immerhin ist eine Exhibition bereits möglich. Also ab ins enge, knallrote Lederkostüm und rein in den Ring. Dort wartet schon Becky Lynch und zieht mich wie einen wild umherfuchtelnden Ochsen am Nasenring durch die Manege.