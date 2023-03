Wagner-Chef will Verstärkung für Kampf um Bachmut

Die russische Söldnertruppe Wagner hat das Verteidigungsministerium in Moskau um Hilfe im Kampf um Bachmut gebeten. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin schrieb einen Brief an Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Dieser solle verhindern, dass seine Truppen von den russischen Streitkräften abgeschnitten werden.