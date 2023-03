Schlacht um Bachmut: Russen setzen über den Fluss

So wenig Offensiven wie lange nicht

Dabei führen die russischen Streitkräfte am Rest der Front im Gegensatz zu Bachmut so wenige Angriffe durch wie lange nicht mehr - zumindest seit Jänner, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag. Die Angaben beruhen auf Erkenntnissen der britischen Geheimdienste.