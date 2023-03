Experten: Verluste bei Bachmut gefährden Offensive

Etwa 30 Kilometer nordwestlich von Bachmut in der Ostukraine hat das russische Militär am Dienstag das Zentrum der Großstadt Kramatorsk mit Raketen beschossen. Bei dem Angriff seien mindestens sieben Menschen verletzt und einer getötet worden, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag mit. Diese Taten zögen unvermeidlich „gerechte“ Strafen nach sich, so Selenskyj. Durch den Raketenschlag seien sechs Mehrfamilienwohnhäuser beschädigt worden, sagte er.