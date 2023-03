Kündigungswelle am LKH Graz nimmt kein Ende

Kritik an Kages-Chef

Als Hohn empfinden die Fachkräfte auch die Aussage von Kages-Chef Gerhard Stark, wonach die Zerschlagung der Lungenabteilung keine Versorgungsverschlechterung für die Patienten bedeuten würde. „Es ist unglaublich, wie man so etwas sagen kann.“ Wegen Stress am Patienten oder im Stationsablauf würde übrigens niemand kündigen: „Unternehmenskultur und Bezahlung sind einfach schlecht“, so der Tenor.