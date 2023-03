So lange warten Steirer derzeit auf Operationen

Die verbalen Messer der Opposition sind gewetzt, Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) wird bei der Landtagssitzung am Dienstag wieder stark kritisiert werden. Grund sind zwei „Krone“-Artikel der Vorwoche: Sowohl zur Zerschlagung der Lungen-Abteilung am LKH Graz als auch zum immer teurer werdenden Leitspital in Stainach gibt es dringliche Anfragen von den Grünen bzw. der FPÖ.