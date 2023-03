FDP-Kommunalpolitiker durchs Fenster angeschossen

In Hattenhofen im deutschen Baden-Württemberg ist ein FDP-Kommunalpolitiker in seiner Wohnung von mehreren Projektilen schwer verletzt worden. Die Schüsse seien am Sonntag in der Früh von außen durch ein Fenster abgegeben worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Der 65 Jahre alte Kreisrat wurde bereits operiert und schwebt nicht in Lebensgefahr.