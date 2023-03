Aggressiver Zocker geht mit Messer auf Mutter los

Völlig die Fassung verlor ein 16-jähriger Kärntner am Samstagabend. Der Jugendliche randalierte in der Wohnung seiner Mutter in Spittal an der Drau und bedrohte sie sogar mit einem Messer. Grund: Die 46-Jährige schaltete das WLAN ab, während der 16-Jährige ein Videospiel spielte.