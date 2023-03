Blitzeinbrecher rammten mit Auto Fahrradgeschäft

Wegen des Lärms und der ausgelösten Alarmanlage wurden die im 1. Stock über dem Laden schlafenden Besitzer wach. Der Chef schrie hinunter, dass die Polizei schon informiert ist, aber das beeindruckte das Trio in keiner Art und Weise. Die Diebe machten einfach weiter und jeder schnappte sich zwei Fahrräder, mit denen sie zu einem in der Nähe abgestellten Fluchtwagen liefen. Sie verstauten die sechs Beuteräder und rasten in unbekannter Richtung davon, Das zuvor entwendete und stark beschädigte Fahrzeug ließen sie am Tatort zurück.