„Wird die A10 gesperrt, droht ein großes Chaos!“

Mit einem Brief an die BH Spittal, das Land Kärnten und die Asfinag haben sich am Freitag sechs Bürgermeister aus dem Lieser- und Maltatal sowie aus Seeboden gewandt. Sie alle rufen anlässlich der geplanten Mega-Baustelle auf der Tauernautobahn im Liesertal zu einem Runden Tisch auf!